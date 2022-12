Danger dans les ruines

L'étudiant Timo a disparu. Son hobby, l'exploration de maisons abandonnées, a-t-il un rapport avec cette disparition ? Mais Timo a laissé des traces sur Internet : Des photos et des vidéos de ses explorations. Comme dans une chasse au trésor, les trois détectives suivent Timo. Kim, Franzi et Marie suivent les traces de Timo à travers la ville. Les trois !!! le retrouveront- elles à temps ? Les trois !!! sont les meilleures amies du monde et des détectives accomplies. Courageuses et intelligentes, elles résolvent toutes les affaires, même les plus épineuses, et sont ensemble une équipe imbattable.