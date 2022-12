Lin Ming - Le monde des arts martiaux Tome 3

Lin Ming est parvenu à vendre ces dernières inscriptions à prix d'or. Il se procure enfin des matériaux et produits médicinaux de grande qualité afin de poursuivre sa préparation d'artiste martial. Il réussit à surpasser l'Entrainement Musculaire et atteint désormais la seconde étape de l'Entrainement Physique. L'examen d'entrée à la Maison Martiale des Sept Véritables va débuter et le jeune Lin Ming est confiant. Mais ces ennemis le laisseront-ils y participer sans tenter, une nouvelle fois, de le décrédibiliser ? D'étranges murmures se font entendre dans les abysses. Depuis les confins de l'univers, des races énigmatiques avancent leurs pions. Un grand péril se prépare, un péril comme l'humanité n'en a plus connu depuis des temps immémoriaux. Mais cette fois, qui parviendra à s'élever pour sauver la race des Hommes ? Dans le Domaine des dieux, d'innombrables légendes se sont battues pour obtenir un artéfact mystérieux. Pourtant, après une bataille, celui-ci disparaît à travers le vide en emportant tous ses secrets. Lin Ming, un jeune homme d'un monde lointain, tombe par hasard sur ce cube tant convoité. Il l'ignore encore, mais commence alors un formidable voyage à la poursuite du sommet des arts martiaux.