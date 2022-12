Masanobu Fukuoka. Un nouvel éclairage ou L'itinéraire initiatique de l'un de ses apprentis

Une agriculture et une philosophie du Monde Naturel Masanobu Fukuoka (1913-2008) pratiqua toute sa vie une méthode d'agriculture unique, potentiellement capable d'inverser la trajectoire de dégénération prise par l'agriculture moderne. L'agriculture naturelle ne nécessite aucune machine, aucun produit chimique, aucun compost à préparer, et très peu de désherbage ou d'élagage. M. Fukuoka ne labourait pas le sol. Sa méthode demande moins d'énergie que n'importe quelle autre, n'utilise aucun combustible fossile, ne crée aucune pollution et la fertilité du sol augmente avec chaque saison qui passe. Malgré cette approche non conventionnelle, les rendements des champs de M. Fukuoka étaient comparables voire supérieurs à ceux des fermes modernes les plus productives du Japon. Ce livre est fait pour les personnes intéressées par le devenir de ce monde, l'agriculture, les modes de vie écologiques, la permaculture ou par la vie et la philosophie de Masanobu Fukuoka. "Larry Korn ramène littéralement Masanobu Fukuoka à la vie dans ce livre où il nous raconte son expérience de plus de 35 ans d'étude avec M. Fukuoka. Nous avons ici non seulement un nouveau point de vue sur l'agriculture naturelle de M. Fukuoka, mais aussi sur sa vie en général". JOHN P. RENAGOLD Professeur des Sciences du Sol à la Washington State University