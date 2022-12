Le gris d'hiver. Drame dans le blanchard

Charles Deutsch a consacré sa vie à sa vocation : le droit. Depuis la mort de son épouse, il mène une vie réglée que seuls quelques moments partagés avec sa fille et son petit-fils viennent animer. Par hasard, le vieil homme sympathise avec Carole, une avocate qui ne le laisse pas indifférent. Alors qu'il tâche de mettre de l'ordre dans ses sentiments, Charles ne se doute pas qu'il vient de mettre le doigt dans un dangereux engrenage... Entre soupçons, accusations et trahisons, le moindre faux pas risque de faire basculer son existence et celle de ses proches. Lorsque la vérité est manipulée, difficile de ne pas tomber dans le piège des apparences. Un thriller captivant !