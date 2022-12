Allan Nogaret de Quercy Tome 1 : Meurtre à Irrumberry

La demeure Irrumberry n'est pas un endroit où il est agréable de vivre. Découvrir Balistaire Irrumberry assassiné dans sa chambre, allongé dans son lit, un couteau planté en plein coeur, aurait tendance à le démontrer. Allan Nogaret de Quercy, ami de Louisa, la fille de la victime, ne peut tolérer les soupçons qui pèsent sur elle et, par ricochet, sur lui. Qu'Irrumberry soit mort, la belle affaire ! En revanche, subir les suspicions, c'est une autre histoire. De plus, la curiosité d'Allan est éveillée, une qualité – ou un défaut – innée, et il adore assembler des puzzles, pièce par pièce. Avec ou sans l'aide des policiers, dont ce sergent Marceau Aulnay qui le perturbe plus qu'il ne le voudrait, Allan a bien l'intention de résoudre cette énigme. De découvertes en révélations, ce n'est pas seulement un meurtre qu'il s'apprête à résoudre lorsque sa vie personnelle se mêle au mystère. A bien y regarder, il n'est pas sûr qu'Allan Nogaret de Quercy, ce fils de la haute bourgeoisie issu de l'aristocratie, horloger et boutiquier devenu détective en herbe, s'en sorte indemne.