Les contes Sanglants Tome 1 : Elli Werner

Lorsque le premier corps mutilé d'une femme est découvert dans la forêt de Schi erstadt, l'inspectrice principale Elli Werner et son chef omas Brunner ne se doutent pas de l'horreur qui les attend. Un tueur en série psychopathe a commencé à torturer des femmes à mort de manière bestiale. Le tueur laisse sur chaque victime une citation tirée des contes des frères Grimm. Alors qu'ils tentent de l'arrêter, Elli se retrouve elle aussi dans le collimateur du psychopathe. Une course contre la montre commence. Il est le mal. Il est le vengeur. Il est plein de haine. Il ne connaît pas la pitié. Et il est plus proche d'Elli qu'elle ne peut l'imaginer dans ses pires fantasmes ...