Grow The Pie. Comment les entreprises peuvent faire des bénéfices et servir le bien commun

Les entreprises doivent-elles être dirigées pour réaliser des bénéfices ou pour servir un objectif " responsable " , notre bien commun ? Dans ce livre révolutionnaire, Alex Edmans montre que ce n'est aujourd'hui plus une alternative. S'appuyant sur des exemples concrets d'entreprises de différents pays et de secteurs d'activités variés, il démontre que celles motivées par un objectif responsable sont nécessairement plus performantes à long terme. Pourtant une entreprise motivée par un tel objectif doit faire des compromis et prendre des décisions parfois difficiles. Alex Edmans propose une feuille de route concrete afin que cet objectif parfois théorique devienne réalité et explique comment surmonter les freins qui entravent les bonnes décisions. Il démontre comment un investisseur peut faire la différence entre une " bonne " entreprise et une autre adepte de greenwashing, et comment s'engager avec elle pour dégager de la valeur, non seulement pour ses actionnaires, mais aussi pour la société toute entière. Enfin, il insiste sur le rôle crucial que chacun (employés, clients ou investisseurs) peut jouer dans le remodelage des entreprises afin d'améliorer le monde dans lequel nous vivons.