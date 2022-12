Hägar Dünor Tome 4

En ces temps troublés où résonnent le fracas des épées et le choc des boucliers, vivent les seigneurs vikings, guerriers nés pour les pillages, rapines et autres mises à sac. Ces écumeurs des mers règnent en maîtres sur une Europe en perdition, qu'ils contrôlent d'une main de fer. Mais pour avoir le privilège de prendre part à ces faits d'armes légendaires, ils doivent d'abord faire face à de redoutables adversaires, des opposants dignes de leurs plus grands ennemis, des concurrents qui ne reculent devant rien pour parvenir à leurs fins : leurs épouses. Car les invasions barbares sont bien loin d'être le pire fléau qui soit quand on doit gérer les tâches ménagères et s'occuper de l'éducation des enfants. Hagar en sait quelque chose, et sa femme Hildegarde compte bien le lui rappeler autant que possible...