Cyrano de Bergerac. Scènes choisies et illustrées

Cyrano de Bergerac, c'est l'histoire du nez le plus célèbre du monde ! Le personnage principal, Cyrano, manie les mots comme personne et se sert de son esprit vif pour se défendre contre ceux qui se moquent de lui... Car Cyrano a un point faible : un nez immense qui se met souvent en travers de son chemin et l'empêche, d'après lui, d'être aimé par l'élue de son coeur. Mais chut ! Le rideau se lève. Le spectacle va commencer ! En scène ou en coulisse, le théâtre est aussi amusant à lire qu'à jouer ! Cette édition de Cyrano de Bergerac pour les jeunes lecteurs a été conçue en partenariat avec la Comédie-Française.