Pim Pam Poum. Tome 1

Sur l'île paradisiaque de Bongo, le calme et la paix régnaient... jusqu'à l'arrivée des terribles frères Pam et Poum, fraîchement immigrés d'Allemagne. Elevés par leur mère Pim, les deux garnements occupent le plus clair de leur temps à tourmenter le Capitaine et son ami l'Astronome, quand ils ne jettent pas leur dévolu sur Miss Ross et ses deux protégés, Léna et Adolphe, qui sous leur air angélique cachent également des vauriens en puissance.