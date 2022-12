Les Inrocks Hors-série, décembre 2022 : Best of Musique

En 116 pages, le meilleur de l'année musicale par la rédaction des Inrockuptibles, avec : - le top 100 des meilleurs albums, de Phoenix à Rosalía - les tendances de l'année : la nouvelle scène de Manchester, la vogue hyperpop, le renouveau de la house - les hommages aux artistes disparu·es cette année : Mark Lanegan, Keith Levene, Ronnie Spector, Dani... - les 15 groupes et artistes à suivre de près en 2023 - et une compilation "Best of musique 2022" de 15 titres