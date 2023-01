Exquise tentation - Le doute au coeur

Exquise tentation, Lauren Canan Une nuit de tentation. Et voilà que Tallie se découvre enceinte d'un parfait inconnu. Mais, tandis qu'elle se résout à élever seule l'enfant qu'elle porte, elle retrouve son amant sur le site des fouilles archéologiques qu'elle doit mener. Hélas, loin de l'homme attentionné qui l'a séduite au premier regard, Cole Masters se révèle aussi riche qu'arrogant. Pis, alors qu'elle s'apprête à lui révéler qu'il sera bientôt père, il la somme de quitter ses terres au plus vite... Le doute au coeur, Sara Orwig "Tu n'as pas su retenir ton mari ?? Rien d'étonnant : d'autres femmes sont bien meilleures que toi". Cet e-mail qu'Emily vient de recevoir l'a mise hors d'elle. Car il n'est que stricte vérité : Tom la trompe, elle en est certaine. Sans doute parce qu'elle ne supporte plus que son époux pose la main sur elle. Mais ce soir, Emily est prête à briser le silence. Quitte à perdre à tout jamais le mari qu'elle a tant aimé et qui lui semble désormais être un étranger... Romans réédités