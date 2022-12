Mort d'une merveilleuse. Une enquête du capitaine Dargent

A l'hiver 1797, alors que la paix a mis fin à l'aventure de la campagne d'Italie, le capitaine Antoine Dargent a l'intention de profiter d'un congé à Paris bien mérité, quand il trébuche littéralement sur le cadavre d'une mystérieuse jeune femme. Tâchant d'en savoir plus sur l'inconnue, il découvre peu à peu un noeud d'intrigues royalistes dont les racines plongent des années en arrière, pendant la captivité de la famille royale au Temple. Il révèle ainsi au grand jour un secret inavouable, capable d'éclabousser les autorités de la République aussi bien que le prétendant Louis XVIII dans son exil. Mais avant de faire éclater la vérité, Antoine devra d'abord réussir à rester en vie, car l'assassin au poignard rôde toujours, anonyme dans la foule élégante de la Capitale, et il n'hésitera pas. Après Du sang sur les dunes, le Capitaine Dargent continue de déceler les mystères militaires et politiques de son pays, en plein coeur de Paris.