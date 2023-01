Irrésistible rivalité - La sage-femme du passé

Série "Sages-femmes de Portland" - Tomes 1 & 2 / 2 Tension ou passion amoureuse ? Nos sages-femmes vont devoir faire un choix ! Irrésistible rivalité, Amy Ruttan Depuis sa rencontre avec le Dr Caleb Norris, Hazel ne se reconnaît plus. Cet homme l'exaspère parce qu'il a fait retarder l'ouverture du centre de naissance qu'elle a créé, et pourtant il l'attire follement ! Chaque fois qu'ils se croisent c'est la même chose : les battements de son coeur s'accélèrent tandis qu'elle imagine qu'il l'embrasse. Jusqu'à ce que le fantasme devienne réalité et que Hazel tombe amoureuse de son rival... La sage-femme du passé, Julie Danvers Quand Eliot est appelé au bloc pour une césarienne en urgence, il est stupéfait de découvrir la sage-femme chargée de l'assister. Bria n'est autre que son ex-fiancée, l'héritière dont il est autrefois bêtement tombé amoureux alors qu'ils n'appartenaient pas au même monde. Aujourd'hui devenu un chirurgien reconnu, Eliot n'a plus à se soucier de ses origines modestes. En revanche, l'attrait qu'il éprouve encore pour celle qui l'a quitté a de quoi le troubler !