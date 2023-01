Plongé dans le passé - Un secret dans ton regard

Plongé dans le passé, B. J. Daniels Assis dans le fauteuil de détective de son défunt père, James parcourt les notes de sa dernière enquête et s'interroge. Pourquoi ce meurtre n'a-t-il jamais été élucidé ? Et pourquoi les noms de certains citoyens de la ville sont-ils cités ici ? Intrigué, il prend alors une décision : il va rouvrir ce cold case et interroger les témoins. A commencer par la belle-mère de Lorelei, sa jolie voisine... Un secret dans ton regard, Tyler Anne Snell Qui terrorise Bella Green ? Et quel secret dissimule-t-elle derrière ses silences. Depuis qu'il l'a prise en stop sur la route où sa voiture était en panne, Marco Rossi, shérif adjoint de Kelby Creek, s'interroge sur l'attitude méfiante de la jeune femme à son égard. Hanté par le souvenir de ses regards apeurés, troublé malgré lui par sa beauté, il décide de fouiller discrètement dans son passé...