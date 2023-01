Super Wings - Mon cahier d'écriture - Les lettres majuscules  (3-6 ans)

Un grand cahier effaçable avec les héros attachants de Super Wings pour s'entraîner à écrire les lettres majuscules. Chaque page de l'ouvrage est consacrée à une lettre. Plusieurs types d'exercices sont proposés à l'enfant pour s'entraîner à former les lettres, en commençant par un petit exercice de graphisme, puis des lignes d'écriture de différentes tailles. Un feutre et sa petite éponge pour écrire, effacer et recommencer autant de fois que l'on veut. Un cahier dans un grand format pour être plus à son aise.