Pacte avec un chevalier

Série "Illustres chevaliers" - Tome 4/4 Leur honneur est leur plus grande vertu. Mais auront-il le courage d'affronter leurs sentiments ? Angleterre, XIIIe siècle Brida est bouleversée. Parce qu'elle a secouru un chevalier blessé, tout le village imagine à présent qu'il s'agit d'un amant dont elle aurait caché l'existence ! Or, si la rumeur est infondée, son lien avec l'irrésistible Sir Thomas Lovent est bien réel, et ô combien intense ! Trois ans auparavant, tous deux ont échangé un baiser passionné au château de Kinnerton, lors d'une chaude nuit d'été, avant qu'une violente dispute éclate entre eux et les sépare. Brida le pensait perdu à jamais... Comment Thomas réagira-t-il, une fois ses plaies pansées et sa force retrouvée, lorsqu'il la découvrira à son chevet ?