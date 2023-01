Bled supérieur - Anglais

Le Bled Anglais pour les études supérieures s'adresse : aux étudiants des classes préparatoires et de l'université ; aux étudiants des écoles d'ingénieurs et des écoles supérieures de commerce. Le Bled Anglais est également un excellent outil de remise à niveau pour la préparation aux tests de langue standardisés (TOEFL®, TOEIC®, IELTS®). Un outil de référence complet et efficace ! Toutes les règles de grammaire et de conjugaison. La méthodologie de la traduction (thème et version), de la synthèse de documents et de l'expression écrite et orale. Plus de 200 exercices corrigés : tests de connaissances, annales de concours d'entrée aux grandes écoles, versions, thèmes grammaticaux, thèmes suivis, contractions et exercices d'expression. Les types d'exercices et leur niveau sont particulièrement adaptés aux examens et concours auxquels les étudiants sont confrontés. Les exemples choisis par les auteurs et les textes proposés en entraînement leur permettent de se familiariser avec le vocabulaire de la presse anglo-saxonne.