Bienvenue chez les Loud - Hors série - La fête de l'amour

Qui n'aime pas la famille LOUD ? Cette famille aussi déjantée qu'attachante ? Découvrez dans cet album les histoirs d'amour des Loud et de ceux qui les aiment. Les fiers parents Lynn Sr et Rita Loud essaient d'avoir une soirée entre amis. Les papas de Clyde McBride se battent pour programmer leurs dîners d'anniversaire. PopPop essaie d'enfiler ses chaussures de danse pour danser avec Myrtle, mais son dos lui fait mal. Tandis que les parents de Sid Chang laissent libre cours à leur côté sauvage en célébrant la journée "Emmenez votre conjoint au travail". Enfin, le couple longue distance préféré de tous, Bobby Santiago et Lori Loud vontils aller jusqu'au bout pour avoir un appel vidéo en toute tranquillité ? Et, Lincoln pourra-t-il choisir une cavalière pour le bal ? Et retrouvez encore plus de pitreries avec Sam et Luna qui feraient rougir Cupidon !