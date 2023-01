Caroline à la ferme

Une nouvelle édition de la série Caroline, ce grand classique que tout le monde connaît et qui traverse le temps. Nostalgie de l'enfance ou découverte d'une héroïne intemporelle, profitez de ce bel album au grand format mettant en valeur les magnifiques illustrations de Pierre Probst. L'histoire de l'album : Caroline et ses amis ont toujours rêvé de passer des vacances à la ferme. Quelle chance ! Oncle Michel et tante Véronique les ont invités ! Comme ce doit être amusant de ramasser les oeufs frais, charger les ballots de paille sur le tracteur, traire les vaches... Mais n'est pas fermier qui veut. Bonjour les dégâts ! Plongez dans cette histoire classique de Caroline grâce à une thématique adorée des enfants : la ferme et ses animaux avec le graphisme original de Pierre Probst.