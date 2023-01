L'héritier des Morelli

Elle attend un enfant... de Luke Morelli. Jamais Abby n'aurait imaginé que la situation puisse lui échapper à ce point. En apprenant que ce séduisant homme d'affaires était son nouveau propriétaire, elle avait cherché à gagner sa confiance à tout prix. Hors de question pour elle de perdre son commerce et son logement ! Pourtant, en passant du temps avec lui, elle ne s'attendait pas à être consumée par une telle passion. Et, maintenant qu'elle est enceinte, elle redoute plus que jamais la réaction de Luke. Car ce séducteur lui a clairement fait comprendre que jamais il ne s'engagerait avec une femme... Roman réédité