3 milliardaires à marier. La vengeance d'un homme d'affaires - L'héritière de Pearl Beach - L'épouse bafouée

La vengeance d'un homme d'affaires Seize ans plus tôt, Russel s'est juré de venger son père, ruiné et acculé au suicide par la faute d'Alistair Power, un banquier peu scrupuleux. Il a bâti le plus grand empire immobilier de Sydney, et oeuvré à provoquer sa faillite. Aujourd'hui, il décide de parfaire son plan en séduisant la fille de son ennemi. Mais il découvre une jeune femme dont la beauté et la sensibilité le bouleversent... L'héritière de Pearl Beach Si elle veut garder sa maison de Pearl Beach, Kathryn doit se marier avant ses 30 ans. C'est la condition que Val, la vieille dame qui, au fil des ans, était devenue son amie, a posée dans son testament. Or, comment se résoudre à perdre cette maison ? Aussi, quand son patron lui propose un mariage de convenance, Kathryn n'hésite pas. Tout en sachant qu'elle joue avec le feu... L'épouse bafouée Durement éprouvée par une fausse couche, Megan surprend à l'hôpital une conversation entre les deux meilleurs amis de son mari. Une conversation qui la laisse en proie au désespoir le plus profond : son mari, James, apprend-elle, ne l'a jamais aimée et ne cherchait, en l'épousant, qu'à avoir un héritier... Peut-elle continuer à vivre avec James comme si de rien n'était, alors qu'il n'éprouve rien pour elle ? Romans réddités