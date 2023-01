Les secrets des Fortune - volume 2. Un enfant en héritage - Pour une idylle avec toi - L'époux dont elle rêvait

Toutes les grandes familles ont des secrets. Un enfant en héritage, Michelle Major Lui, Charles Fortune Chesterfield, collectionneur d'aventures sans lendemain, père d'un petit garçon ? Comment Alice a-t-elle osé lui cacher qu'elle attendait un enfant de lui ? Et pourquoi l'a-t-elle écarté de la vie de son fils ? Résolu à partager le quotidien de Flynn, cet enfant qu'il ne connaît pas mais qu'il aime déjà, Charles exige de le rencontrer... Pour une idylle avec toi, Nancy Robards Non seulement Joaquin vient de la quitter, mais en plus il refuse de lui adresser la parole... Zoe n'aurait jamais dû mentir sur son identité ! Mais être la fille du patron de Robinson Tech n'est pas l'idéal lorsqu'on veut être aimé pour ce que l'on est vraiment. Résolue à regagner le coeur du seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé, elle n'a alors d'autre choix que de lui tendre un piège pour lui parler... L'époux dont elle rêvait, Judy Duarte Graham travaille ici ? Alors qu'elle vient d'arriver dans le ranch de son oncle, Sasha est bouleversée quand elle tombe sur Graham, l'homme dont elle était amoureuse autrefois... Elle qui, après avoir fui un mari violent, pensait trouver le repos dans cette propriété perdue au coeur du Texas, la voilà envahie par un désir aussi violent qu'inattendu. Pourtant, jamais Graham ne voudra d'elle. Quel homme poserait les yeux sur une mère célibataire sur le point d'accoucher ? Romans réédités