Star Wars Légendes : La Guerre des Clones T02 (Edition collector) - COMPTE FERME

La Guerre des Clones fait rage ! Le Général Kenobi et son premier lieutenant, Anakin Skywalker, se rendent sur Jabiim où ils vont devoir faire face à des attaques sur deux fronts. Et vous retrouverez également Asajj Ventress, Bail Organa, Quilan Vos, le Comte Dooku et Mace Windu dans ces épisodes explosifs de Star Wars Republic, avant de suivre un récit complet consacré à Dark Maul ! La réédition des épisodes dans le format EPIC COLLECTION (et pour la première fois dans l'ordre chronologique) a vite trouvé son public ! A noter que la mini-série Darth Maul - Death Sentence est signée par le duo Tom Taylor & Bruno Redondo qui officie actuellement sur Nightwing,