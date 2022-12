Un an après la publication de mon premier roman Escarpins vue sur Mer, je me remets à l'écriture. Installée à Trouville, les souvenirs rejaillissent et dévoilent l'insoupçonnable. L'Instant naît alors. Une histoire d'amour entre deux femmes sur la côte fleurie. L'une est photographe, l'autre est comédienne : "Ce vendredi dix août n'avait été semblable à aucun autre vendredi. Je revois encore cette image où Claire, pieds nus, escarpins à la main, avance à mes côtés".