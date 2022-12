La femme du chat

Laurent est un animateur de télévision très en vue. Ce quadragénaire a du succès dans tous les domaines. Notamment en matière de séduction. Mais quand, au carrefour de sa vie, il va croiser la route de Sabrina, une star de la télé-réalité de vingt ans sa cadette, son existence va basculer. Ce qu'il croit être son histoire d'amour va se transformer en cauchemar. Si son ego est entamé, c'est toute son âme qui va être broyée par cette beauté fatale au coeur de pierre, dont l'inconstance est la principale caractéristique. L'espoir devient le désespoir dans un milieu médiatique et un système où seuls l'apparence et le "qu'en dira-t-on" ont le pouvoir. Autopsie d'une histoire sentimentale sous le regard des caméras et dans les coulisses. La perte de sens est forcément au tournant. Ou la résurrection.