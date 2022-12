Guide pratique des élections. Gestion de la "nuit électorale"

Cet ouvrage a été élaboré pour une meilleure organisation des élections. Il est destiné aux parties prenantes du processus électoral : les organismes de gestion des élections, les candidats aux élections et leurs représentants, les observateurs domestiques ou internationaux, les journalistes, etc. Il prend en compte les défis des organismes de gestion des élections dans la conception et la planification des opérations électorales et facilite un bon suivi du processus électoral pour une bonne couverture médiatique. Ce guide s'appuie sur plusieurs idées fortes afin de réduirele contentieux électoral : proclamation des résultats du vote dans un court délai, mise en avant du fair-play électoral, et renforcement des capacités des candidats et de leur personnel sur le mode opératoire du vote et la stratégie de collecte, de traitement et de transmission des résultats du vote.