Espagnol 5e LV2 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Le cahier complet et efficace pour réviser et s'entraîner en espagnol - Tout le programme de 5e pour s'entraîner - Vocabulaire et civilisation / Grammaire - Une structure claire et efficace pour couvrir toutes les notions du programme - J'observe et je retiens : les règles à retenir et de nombreux exemples - Je m'entraîne : 150 exercices progressifs et adaptés à chaque élève - Des astuces et des conseils - Tous les corrigés détachables au centre du cahier - Conjugaisons et lexique en annexes - Des mémos visuels pour retenir facilement l'essentiel - Des compléments numériques gratuits : le vocabulaire espagnol à écouter en audio !