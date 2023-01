Français 4e - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Pour revoir tout le programme et progresser en français - Réviser et s'entraîner - Tout le programme de 4e : grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire - Observer et retenir : toutes les règles et de nombreux exemples - S'entraîner : 200 exercices adaptés à chaque élève - Des astuces et des conseils pour tout maîtriser - Les corrigés de tous les exercices à détacher au centre du cahier - Et en plus : les principales fonctions, les verbes à connaître et un tableau des modes et des temps - Mémoriser l'essentiel grâce aux mémos visuels De nombreux schémas et cartes mentales : déterminants, pronoms, accorder le verbe avec son sujet, accorder le participe passé, expansions du nom, compléments circonstanciels, éviter les répétitions - Aller plus loin grâce à des ressources complémentaires numériques Des quiz interactifs accessibles gratuitement en ligne pour s'entraîner