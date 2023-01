Nombres et calculs CP - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Pour consolider les bases en mathématiques CP et s'entraîner Une démarche efficace et progressive pour consolider les bases en mathématiques CP : dénombrement, opérations posées, calcul mental... 1/ Des leçons synthétiques et visuelles pour retenir l'essentiel 2/ Des exercices d'application pour découvrir les notions 3/ Des exercices variés et progressifs pour s'entraîner + Des mémentos visuels avec les tables d'addition, les doubles et les moitiés, la technique de l'addition + Des ressources numériques gratuites