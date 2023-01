LE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION : DE L’ANALYSE AUX PERSPECTIVES (TRANS)FORMATIVES. Quelles méthodes de recherche ?

Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Un ouvrage fondé sur l'analyse de situations de travail réelles dans diverses disciplines d'enseignement au moyen de méthodologies de recherche variées qui propose un regard nouveau sur le travail enseignant et le développement professionnel des professeurs. Cet ouvrage est consacré à la mise en regard des différentes modalités de recherche permettant d'étudier le travail des professionnels de l'éducation dans des contextes variés et selon des orientations théoriques différentes. Les approches méthodologiques présentées dans les différents chapitres s'inscrivent dans des ancrages scientifiques pluridisciplinaires, relevant d'approches didactiques, socio-didactique, ergonomiques et/ou en sciences du langage. Elles poursuivent des visées descriptive, compréhensive et/ou développementale. Toutes ces approches partagent la focalisation sur l'analyse de situations de travail réelles prenant en compte les acteurs : enseignants, élèves, formateurs, chefs d'établissement. Les différentes contributions mettent en discussion les modalités de recueil et d'analyse des données relatives à ces situations de travail ainsi que les possibilités offertes en termes de développement de la professionnalité des acteurs, voire des politiques éducatives. Cet ouvrage, particulièrement destiné à des étudiants de master, des doctorants ou des chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation, peut également intéresser les professionnels de l'éducation et plus généralement des intervenants éducatifs.