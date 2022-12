Sierra, intrépide sirène, vit avec le reste de son banc dans la plus grande discrétion. Son quotidien morose et primitif, régi uniquement par la chasse et la nage, se teinte de couleurs lorsqu'elle pense au monde d'en haut. Fascinée et émerveillée par ce qu'il se trouve au-delà du miroir, la créature va braver les interdits pour découvrir cet univers qui l'attire tant. Elle n'aurait jamais pensé que sa vie basculerait autant en rencontrant Auguste, cet humain attiré par les flots. Tiraillée entre terre et océan, vie terrestre et sirènesque, la fille des eaux va devoir prendre ses responsabilités et embrasser un avenir dont elle n'aurait jamais imaginé. Parviendra-t-elle à préserver son peuple auprès de l'homme qu'elle aime ? Vous connaissiez l'histoire de "La Petite Sirène" , mais avez-vous envisagé une autre issue ?