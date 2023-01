Graphisme-Écriture Grande section 5-6 ans - A la maternelle. Les premiers apprentissages de la maternelle

Initiation à l'écriture et tout premiers pas vers la lecture en grande section ! De nombreuses activités, ludiques et conformes au programme de maternelle, pour s'entraîner à l'écriture et entrer dans la lecture en douceur : - Maîtrise du geste dans un espace délimité - Acquisition des différents tracés - Entraînement à l'écriture de lettres et de mots - Reconnaissance des lettres et des sons pour aborder la lecture + Des autocollants en lien avec les activités