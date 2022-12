Ca ne s'explique pas, ça se vit et ça se raconte

Embarquez à bord du bus de Yvon et vivez une expérience unique ! Normand d'origine, Yvon a vécu une partie de sa vie à Saint-Barthélemy et habite à présent Belle-Ile-en-mer. Son roman retrace les grandes étapes de sa vie, entre galères familiales et moments d'extase sur des îles paradisiaques. Ce récit mené tambour battant vous fera voyager à coup sûr. Mot du biographe et auteur - Benoît Le Gall : " Cet homme est branché sur le 220V, vous pouvez me croire ! Il a toujours quelque chose à raconter ! J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire son livre. "