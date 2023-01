La bible de l’intérieur 7. La réponse à toutes vos questions sur les matériaux contemporains, leurs avantages et inconvénients

L'ouvrage indispensable à tout entrepreneur ou rénovateur, avec les conseils de Hilde Francq en matière de couleurs. Un classique du genre depuis 13 ans. Avec des chapitres entièrement nouveaux sur les meubles et l'éclairage. Dans chaque chapitre, Hilde Francq de Francq Colors donne ses conseils sur les meilleures couleurs à utiliser. La bible de l'intérieur est un classique du genre qui continue à fasciner et à surprendre. Dans cette septième édition, plus d'une centaine de matériaux actuels, tendance et surprenants sont passés en revue, notamment dans des réalisations d'architectes (d'intérieur) belges. Ils sont présentés dans diverses applications et leurs avantages et inconvénients sont également discutés. La nouveauté de cette édition est qu'elle aborde également les couleurs et les meubles en kit. La mise en page claire et les textes explicites font de ce livre un guide pratique, tant pour les designers et les passionnés que pour ceux qui ont des projets concrets pour donner un coup de jeune à leur intérieur. Grâce aux plus de mille images, ce livre inspire tous ceux qui en découvrent le contenu.