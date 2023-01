Arielle Queen - Intégral 2

Arielle et ses compagnons sont de retour de l'Helheim. Reivax, l'alter du vieux Xavier Vanesse, convie les habitants de Belle-de-Jour à un bal au manoir Bombyx. Pendant les festivités, les elfes noirs attaquent les alters nocta afin d'exercer leur vengeance. Avant d'être capturée par les elfes, Arielle demande à ses compagnons de partir à la recherche du vade-mecum des Queen, un livre magique gardé dans le Canyon sombre, le repaire secret des sylphors en Amérique. Ce livre permettra à Arielle d'invoquer ses ancêtres, qui pourront l'aider à combattre les elfes. Mais des proches dont personne ne soupçonne la traîtrise tenteront de mettre en péril le succès de la mission. Jason et les dobermans reviendront-ils à temps pour sauver Arielle et les habitants de Belle-de-Jour ? C'est ce que la jeune élue, du fond de sa cellule, espère de tout son coeur.