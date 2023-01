La beauté d'Ava Gardner

C'est un roman qui, bien sûr, ne parle pas d'Ava Gardner. Un polar qui n'en a ni le titre, ni la couverture, avec un criminel ordinaire qui n'a rien d'ordinaire. Car Victor Palester est un petit retraité qui aime Souchon, les mots croisés et les éclairs au café ; et les crimes bien faits... Avec ce polar crépusculaire, J-Paul von Schramm nous propose, au-delà du suspense, une réflexion passionnante sur la vieillesse et la solitude.