Alice à travers le miroir

Paru en 1871, Alice a? travers le miroir suit les aventures de la ce?le?bre enfant qui de?cide de passer " de l'autre co?te?, dans la Maison du Miroir ". Dans ce monde construit comme un e?chiquier ge?ant, elle croisera animaux e?tranges et personnages extraordinaires. Les aventures s'enchai?nent et, la partie avanc?ant, Alice s'approche de plus en plus de la case de la Reine... En 1946, Franciszka Themerson, artiste polonaise, a illustre? ce texte de cinquante-sept dessins, conside?rant ce projet comme l'un des plus aboutis de sa carrie?re. Une magni que interpre?tation de cette histoire, moins connue que les premie?res aventures d'Alice.