Respirez pour mieux vivre. Des exercices simples pour votre quotidien

Pensez-vous posséder un outil efficace et toujours disponible pouvant vous apporter équilibre et bien-être ? Tout un chacun possède ce bien précieux : la respiration ! Fonction vitale et automatique, source de vie, bercement harmonieux entre l'inspiration et l'expiration, elle est un fidèle reflet de votre état de santé physique et psychologique. Basées sur la Méthode Iris® et conçues pour répondre aux besoins et aux rythmes de la vie moderne, les techniques proposées dans ce livre s'intégreront en douceur dans votre quotidien. Elles vous permettront, grâce à des exercices simples et rapides, de vous détendre, de vous dynamiser, de réguler vos émotions et de gérer votre stress.