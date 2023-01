Magie d'Orient. Passion dans le désert - La favorite du cheikh - Les secrets du palais

Passion dans le désert, Carol Marinelli En se rendant au royaume de Zaraq, Georgie sait qu'elle va revoir le prince Ibrahim, l'homme dont elle est amoureuse, mais qui a toutes les raisons de la détester. N'a-t-elle pas dû le repousser, sans même lui donner un mot d'explication ? Mais Georgie a la surprise de se voir proposer par Ibrahim une excursion dans le désert qu'elle n'ose refuser... La favorite du cheikh, Lucy Gordon Le cheikh Ali Ben Saleem, l'un des hommes les plus riches et secrets du monde, lui ayant fait miroiter l'obtention d'une interview exclusive, Frances, journaliste, accepte d'accompagner celui-ci dans son pays, qu'elle imagine comme dans les contes des Mille et Une Nuits. Comment pourrait-elle se douter que, dès son arrivée, il va la retenir dans son harem pour faire d'elle sa favorite ? Les secrets du palais, Sharon Kendrick En se rendant à Paris pour annoncer au milliardaire Xavier de Maistre qu'il est le fils du cheikh du Kharastan, Laura ne s'attendait pas à rencontrer un homme aussi séduisant... Ni à ce que celui-ci, méfiant et arrogant, mette en cause les informations qu'elle lui apporte. Pis, Xavier l'accuse d'avoir été choisie par le cheikh pour le séduire et le manipuler... Romans réédités