Adorables jumeaux. Un père pour ses jumeaux - Coup de foudre pour un séducteur - Des jumeaux pour le Dr Jefferson

Un père pour ses jumeaux, Kate Hardy Riche, séduisant, bienveillant envers ses petits patients : le Dr Leonardo Marchetti a tout de l'homme idéal... si sa réputation de séducteur ne le précédait pas. Et bien qu'elle semble ne pas laisser le beau pédiatre indifférent, Rosie refuse ses propositions. Car pour une simple infirmière, seule avec ses jumeaux de trois ans, l'idée même de prendre le risque de souffrir de nouveau est inconcevable... Coup de foudre pour un séducteur, Meredith Webber Emma peine à retrouver son calme... Marty lui a effleuré la main, alors qu'ils sont en pleine mission de sauvetage. Pourtant, elle doit se remobiliser au plus vite et quitter des yeux le séduisant pilote d'hélicoptère qui tourmente son coeur, si elle veut sauver son patient. D'autant plus que Marty est un séducteur notoire, aucunement intéressé par les relations stables. Et encore moins par une mère célibataire de jumeaux en bas âge, comme elle... Des jumeaux pour le Dr Jefferson, Emily Forbes Devenue tutrice de ses neveux après la disparition de leurs parents, le Dr Jefferson sait qu'elle va devoir abandonner quelque temps sa carrière. Partagée entre sa passion et son sens du devoir, elle quitte Canberra pour Sydney. C'est le moment que choisit Nick, médecin comme elle, pour entrer dans sa vie, et tout bouleverser... Romans réédités