Un pacte à honorer - Des jumeaux pour le Dr Martini

Série "Médecins en mission" - Tomes 1 & 2 / 2 Deux jours qui changeront leur destin à tout jamais... Un pacte à honorer, Alison Roberts "Faisons un pacte. Si nous sommes encore célibataires à trente-cinq ans, marions-nous". Lorsque Luke Anderson, après lui avoir ravi un baiser passionné, lui demande d'honorer sa promesse d'adolescente, Kate est bouleversée. Car Luke - qu'elle vient à peine de retrouver, lors d'une compétition entre équipes médicales, après des années de silence - lui fait toujours autant d'effet qu'autrefois... Des jumeaux pour le Dr Martini, Alison Roberts Elle, enceinte ? Georgia peine à y croire. Elle, qui a fui au plus vite le lit du Dr Matteo Martini juste après leur brûlante étreinte, bien décidée à ne jamais s'engager, attend aujourd'hui non pas un mais deux enfants ! Or, si le désir de donner la vie l'habite depuis toujours, il n'a jamais été dans ses plans de s'encombrer d'un père. Ni même d'un homme au charme ravageur... Romans réédités