L'enfant de Wes Jackson - Prisonnier de son charme

L'enfant de Wes Jackson, Maureen Child Père absent... Wesley ne décolère pas. Comment ce simple tweet - l'oeuvre de cette maudite Isabelle Graystone - a-t-il pu faire basculer sa vie à ce point ?? Lui qui avait tout pour réussir, le voilà qui assiste désormais à la chute de son entreprise Texas Toy Goods Inc. Certes, il a licencié Isabelle à la suite de la nuit de passion qu'ils ont passée ensemble, cinq ans plus tôt. Pour autant, pense-t-elle pouvoir détruire sa vie sans conséquence ?? Prisonnier de son charme, Silver James Lorsqu'il se réveille blotti contre Roxanne - la fille de son ennemi -, Cash panique. Que lui a-t-il pris de passer la plus torride des nuits avec celle qu'il devait garder comme otage pour protéger l'empire Baron dont il est l'héritier ?? Il vient de commettre une grave erreur, il ne le sait que trop bien. Et, surtout, il ne doit pas se laisser manipuler par Roxanne, qui ne cesse de lui murmurer qu'elle l'aime et qu'il doit la libérer... Romans réédités