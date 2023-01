Séducteurs à conquérir. Ce secret à te révéler - Une mère pour Amelia - Un inoubliable baiser

Tout les oppose et pourtant... Ce secret à te révéler Sierra ne décolère pas : comment Blake a-t-il osé la séduire, puis lui faire passer la plus magique des nuits pour se venger de son père ? Bien sûr, le milliardaire prétend l'aimer et elle n'a jamais éprouvé un sentiment aussi fort pour un homme. Mais il est trop tard, jamais elle ne pourra lui pardonner... Une solution s'impose : fuir et l'oublier à jamais. Mais, deux semaines plus tard, Sierra découvre qu'elle est enceinte... Une mère pour Amelia Le jour où Erin, la soeur de son meilleur ami, arrive chez lui pour s'occuper d'Amelia - sa nièce de huit mois dont il a la garde -, Cade est aux anges. Entre son ranch et son nouveau rôle de père, il avait besoin d'aide ! Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est d'être troublé par le charme d'Erin, qui fait naître en lui des sentiments qu'il s'est juré de ne plus jamais éprouver... Un inoubliable baiser Un baiser échangé avec Gabe, et Megan sent ses certitudes vaciller... Si elle a demandé à son meilleur ami de l'épouser, c'était uniquement pour montrer à ses parents qu'elle compte mener sa vie comme elle l'entend. En aucun cas elle n'avait prévu de tomber amoureuse de lui ! Pourtant, Megan se met à trembler. D'angoisse, mais aussi d'anticipation. Comme si ce baiser venait de changer sa vie à jamais... Romans réédités