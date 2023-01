Mon cahier des bonnes position au bureau, et en télétravail !. Petits exercices pour en finir avec les douleurs du quotidien

Mal de dos, tendinite, torticolis, contractures, fatigue visuelle... La sédentarité devant nos écrans et les gestes répétitifs entraînent de nombreuses douleurs physiques qui peuvent rapidement empoisonner nos journées, surtout si elles deviennent chroniques. Grâce à la méthode proposée dans ce cahier par une ostéopathe diplômée, fini d'avoir mal au travail ! Véritable guide visuel des bonnes postures à adopter, il propose également 60 exercices illustrés, rapides et simples à mettre en oeuvre, pour prévenir ou faire disparaître tensions et douleurs. Automassages, points triggers, étirements, assouplissements, renforcement musculaire, relaxation... A chaque problème sa solution concrète, expliquée pas à pas et en images. Au bureau comme en télétravail, adoptez les bons réflexes et intégrez-les à votre routine quotidienne, pour retrouver le bien-être et le relâchement du corps et de l'esprit !