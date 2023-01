Amour, gloire et pouvoir. Désir interdit - Une porte sur le paradis - Architecte, femme et mère

Ils ont pouvoir et fortune. Seul l'amour manque à leur bonheur. Désir interdit Julia a su mener sa carrière au point de se voir proposer aujourd'hui de designer l'intérieur d'un yacht ! Une perspective séduisante. En revanche, elle ne s'attendait pas à ce que le constructeur ne soit autre que Noah Lockwood, l'ami dont elle a été si proche avant qu'il ne disparaisse brutalement... Une porte sur le paradis DJ déteste Noël. Pour elle qui a grandi sans famille, veiller à n'avoir aucune attache est essentiel. Pourtant, son corps vient de la trahir. Elle attend l'enfant de Matt, le seul homme qu'elle s'autorise à fréquenter. Sa décision est prise, elle taira ce secret, pour ne pas risquer d'être rejetée une fois de plus... Architecte, femme et mère Jouer les nourrices pour le bébé que doit garder Judah durant quinze jours ? Darby est prise au dépourvu face à la demande de son nouveau patron new-yorkais au service duquel elle souhaitait mettre ses compétences d'architecte. Même si elle rêve de fonder une famille, accepter cette demande ne risque-t-il pas de desservir sa carrière ? Romans réédités