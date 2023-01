Le soldat et la princesse interdite

Série "Le royaume de Svardia" - Tome 1/3 Au coeur de la Scandinavie, la famille royale de Svardia dissimule bien des secrets... La princesse Freya a toujours placé son devoir envers la Couronne avant tout. Pourtant, quand on lui demande d'aller à la rencontre d'un soldat qui refuse d'être décoré, elle craint le pire. Kjell Bergqvist n'est autre que l'homme qui lui a brisé le coeur huit ans plus tôt. A peine se retrouvent-ils que les souvenirs resurgissent et, quand une tempête de neige les oblige à un tête-à-tête, c'est le désir qui flambe à nouveau entre eux. Hélas, hier comme aujourd'hui, Freya et Kjell n'ont aucun avenir ensemble, car une mésalliance au royaume de Sverdia est tout simplement interdite...