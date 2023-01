My British Love

Qui n'a jamais rêvé de servir des cupcakes à Joseph Gordon-Levitt ? Noémie ne pensait pas être le genre de femme qui plaque tout pour réaliser son rêve. Pourtant, ça y est, elle l'a fait ! Et aujourd'hui elle ne souhaite plus qu'une chose : laisser derrière elle sa vie d'avocate qui l'a conduite à un burn-out et profiter pleinement de son nouveau départ à Southeaven, ce paradis de la côte anglaise. Mais son planning s'annonce très chargé si elle veut que le Tea Time, son salon de thé, soit un succès. Alors pas question de perdre de vue son objectif, ni même de se laisser distraire par James, son voisin au charme britannique redoutable. Car Noémie doit bien l'avouer : depuis leur rencontre, elle ne cesse de repenser à l'éclat bleu-gris de ses yeux et à son sourire à la fois rêveur et malicieux. En plus de réaliser son rêve, voilà qu'elle tient peut-être l'occasion de concrétiser son fantasme d'une love story avec un bel Anglais... Roman réédité