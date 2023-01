Une fiancée à sauver

A bord de sa décapotable, le célèbre astronome Will Darcy se rend aux noces royales de Vallemont. Or, sur la route, il porte secours à une jeune femme en détresse, dont il comprend vite qu'elle n'est autre que la mariée en fuite ! Incapable de l'abandonner à son triste sort, il se réfugie avec elle dans un hôtel pour échapper à la rumeur médiatique qui enfle déjà. Un tête-à-tête qui s'avère aussi intense que dangereux, en raison de l'irrésistible attraction que Will ressent pour la princesse Sadie...