Après s'être pris une balle en pleine tête, Lino vit une expérience de mort imminente. En proie à de multiples hallucinations violentes et inquiétantes, il revisitera inconsciemment les mystères de son enfance. RUN, l'auteur de Mutafukaz, donne carte blanche à l'artiste Jérémie Labsolu pour revisiter l'univers de sa série à succès. Les mésaventures des héros Mutafukaz sont ici revues et corrigées par un récit introspectif où se mêlent rêve et réalité.